Im Rahmen der kommunalpolitischen Vorortgespräche der Sauerländer Bürgerliste (SBL) im Vorfeld der Kommunalwahl hatten Bürger*innen aus Gierskämpen gegenüber den SBL-Kandidaten Jens Krengel, der auch in Arnsberg-Süd kandidierte, und Gerd Stüttgen den Zustand des vorhandenen Buswartehäuschens massiv kritisiert. Es war nicht nur stark in die Jahre gekommen, sondern durch Schmierereien auch unansehnlich geworden.

Kurzer Hand hatten die SBL-Vertreter die Idee, Farbe etc. zu spendieren und beim Kinder- und Jugendtreff anzufragen, ob man dort im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion das Objekt entsprechend verschönern wolle. Die Anfrage beim Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen war positiv und auch die Stadt Arnsberg hatte keine Bedenken und begrüßte das Vorhaben.

Um das Projekt bewusst aus dem Wahlkampf herauszuhalten, fand die Verschönerungsaktion allerdings erst jetzt nach der Kommunalwahl statt. Dazu hatte SBL-Kandidat Jens Krengel die notwendigen Farben spendiert und rund ein Dutzend Kinder und Jugendliche aus dem Kinder- und Jugendtreff legten an mehreren Tagen sprichwörtlich Hand an und verwandelten das Holzhäuschen zu einem richtigen Hingucker. Und das sehr zur Freude der Kinder und Jugendlichen selbst, die mit äußerst viel Spaß bei der Sache waren, so die SBL. Und auch der vielen Anwohner*innen und Anwohner sowie Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV, die sich die Zeit bis zum Eintreffen des nächsten Busses nun wieder in einem von schöner und frischer Farbgestaltung geprägten Ambiente vertreiben können.

"Der Kinder- und Jugendtreff und das angeschlossene Quartiersmanagement leisten seit Jahren äußerst wertvolle und unverzichtbare Arbeit für Gierskämpen. So auch hier wieder", findet die SBL.

Zufrieden auch Jens Krengel: „Das war eine schöne Aktion, die allen etwas gebracht hat. Wir bleiben hier im Quartier weiter am Ball.“ Gerd Stüttgen ergänzt: „Man wirft der Politik oft vor, sie würde nur reden. Hier wurde versprochen und gehalten.“