Am Samstag, 8. Februar, präsentieren der Arnsberger Heimatbund und der Stammtisch „Vereinigte Kalkwerke“ in der Festhalle der Arnsberger Bürgerschützen ab 19.11 Uhr die fröhliche Sitzung „Karneval wie früher“.

Für ein närrisches Programm wie in alter Zeit sorgen Moderator Jo Hafner und die Damen der Propstei-Karnevalstruppe, die Pauerländer und die Tanzgarden aus Arnsberg und Uentrop in stimmungsvollen Auftritten. Mit Musik von Klemens Pröpper werden zusammen mit den KLAKAG-Senatoren Erinnerungen an die alten Arnsberger Jecken der 1950er-, 60er- und 70er-Jahre wach. Noch weiter zurück in frühere närrische Zeiten führt Schirmherr Henning Fette als Graf von Arnsberg. Die Besucher können sich außerdem auf weitere Überraschungen freuen. Der Erlös kommt der Hospizstiftung zugute.

Vorverkauf läuft



Karten (10 Euro) sind erhältlich in der Buchhandlung Sonja Vieth, Alter Markt 10 und bei Lotto Gruttmann-Haase, Zum Schützenhof 1 sowie an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.00 Uhr.