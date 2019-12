In den vergangenen Monaten wurden von den Mädchen und Jungen der Kinderkompanie des Jägervereins Neheim fleißig Kronkorken für den guten Zweck gesammelt. Die Aktion, die sich schnell, nicht nur unter den Mitgliedern und Freunden des Jägervereins, sondern auch in Neheim und Umgebung herumgesprochen hatte, fand jetzt ihren diesjährigen Abschluss. Stolz konnte jetzt die Riesenmenge von etwa 630.000 Kronkorken (1260kg) über die Organisatoren an die Mitglieder des Weltladens Sundern übergeben werden. Von allen Mitgliedern des AK Weltladen geht daher ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder der Kinderkompanie des Jägervereins Neheim und an alle weiteren Unterstützer.

Für Aids-Waisenkinder in Uganda 2 Millionen Kronkorken gesammelt

Seit vielen Jahren bestehen zwischen den Verantwortlichen des Weltladen und Schwester Resty und Schwester Getrude eine enge und freundschaftliche Verbindung. In ihrer ugandischen Heimatstadt Kampala betreuen und begleiten die Schwestern seit vielen Jahren über tausend Aids-Waisenkinder. Im dortigen Lubaga-Hospital unterstützt sie mit ihrem Team Kinder aus Kampala und dem Umland, deren Eltern durch Aids ihr Leben verloren haben. Durch die Aktion in diesem Jahr wurden etwa 2 Millionen Kronkorken gesammelt. An vielen Orten in Sundern und Arnsberg – in Gaststätten, bei Vereinen, Festen, Institutionen, privaten Feiern und geschäftlichen Veranstaltungen – wurden in diesem Jahr etwa 2 Millionen Kronkorken für einen guten Zweck gesammelt. Mit dem Erlös, der durch die Aktion entsteht, unterstützt der Weltladen Sundern auch weiterhin AIDS Waisenkinder in Uganda.



Aktion geht weiter

Da die Aktion auch im Winter weitergeht, sind weitere Sammler und Unterstützer willkommen. Kontakt über Hannelore und Klaus Plümper, Tel. 02935/ 2243 und Brigitte und Willi Ricke, Tel. 02935/ 2566.