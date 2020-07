Da auch die Veranstaltung „Rock in den Mai“ in diesem Jahr auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, hat das Hüstener Organisationsteam (HOT) allen Rockfans, die bereits eine Karte erworben hatten, die Möglichkeit eingeräumt, den Kartenpreis zu spenden anstatt den Betrag zurück zu erhalten.

Auf Grund der positiven Resonanz konnte HOT nun mit großem Stolz einen Scheck in Höhe von 800 Euro an das Kinderhospiz Balthasar übergeben. "Herzlichen Dank an alle Spender für die unglaublich schöne Geste!", bedankt sich das Team.