Das neue Jahr hat für den Oratorienchor Arnsberg mit einem großen Dank an seinen Chorleiter begonnen: Seit nunmehr 20 Jahren leitet Gerd Weimar den Chor und hat ihn zu verschiedenen musikalischen Projekten geführt.

Genau im Januar vor 20 Jahren hatte Gerd Weimar, der als Kirchenmusikdirektor auch Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Arnsberg ist, den Oratorienchor des Städtischen Musikvereins Arnsberg von seinem Vorgänger Franz Selter übernommen. Gleich in der ersten Chorprobe des neuen Jahres nahm die Vorsitzende des Oratorienchors, Maria Buchner, diesen Geburtstag zum Anlass, um dem Chorleiter im Namen der Mitglieder für die ausdauernde Chorarbeit zu danken.

Gute Zusammenarbeit



„Wir haben uns stets über die erfolgreiche Probenarbeit und die intensiven Probenabende mit dir gefreut“, lobte Maria Buchner. Mit einem leckeren Tröpfchen und einem Ständchen aller Mitglieder für ihren Chorleiter verband Buchner auch den Wunsch, dass diese Zusammenarbeit noch lange anhalten werde. Man hoffe noch auf viele weitere musikalische Erlebnisse und Aufführungen, so Buchner vor den Chormitgliedern.

Aufführung in der Abtei Königsmünster



Erst im November letzten Jahres hatte Gerd Weimar seinen Oratorienchor zusammen mit anderen Chören und Philharmonischen Orchester Hagen in das Chorprojekt von Michael Tippet „A child of our time“ geführt, das in der Abtei Königsmünster aufgeführt wurde.