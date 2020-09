Ab Olsberg wanderte eine 11köpfige Gruppe der SGV-Abt.Arnsberg hinauf zur Luisenquelle, dort wurde die erste Trinkpause eingelegt.Das Spätsommerwetter mit all seinen schönen Facetten erfreute jedes Wanderherz. Steil bergauf ging es zur Ännchenquelle, die versteckt am Wanderweg liegt. Herrliche Aussichten zu den Bruchhauser Steinen, den Ginterköpfen und nach Wasserfall waren ein Genuss. Nach der Mittagsrast, mit Blick zu den Bruchhauser Steinen, wurde das Gipfelkreuz auf dem Olsberg (703m) in Angriff genommen. Olsberg und der Stausee lagen weit unterhalb , aber der Rundblick phantastisch. Ein steiler Abstieg nach Olsberg stand den Wanderern bevor, aber es war keine Beschwerde zu hören,ganz im Gegenteil, ein tolles Wandererlebnis.

Text und Fotos;Elvira Eberhard