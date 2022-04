Die SGV-Abt. Arnsberg war mit 20ehrenamtlichen Helfern, in Zusammenarbeit mit dem Regionalforstamt Arnsberger Wald von Wald und Holz NRW, zwischen Grüner Hoffnung und Forststrasse an der Kleinen Schmalenau, unterhalb der B229 in Richtung Möhnesee, zur Aufforstung im Einsatz.

Da durch die Abholzung der geschädigten Fichten eine grosse Kahlstelle entstanden war, sollte der Bachaue ein Stück Natur zurückgegeben werden, in dem Weidestecklinge zur Pflanzung bereit gestellt wurden. Försterinnen und Förster hatten dazu mehrere tausend Weidessteckruten geschnitten. Nach einer kurzen Einführung durch die Forstexperten wurde das Tagesziel bis Mittag 3000 Stecklinge zu pflanzen erreicht und jeder einzelne Steckling gegen Wildverbiss behandelt.

Ein tolles Ergebnis, auf das alle Beteiligten stolz sein konnten. Die Kleine Schmalenau kann demnächst gut geschützt wieder in Richtung Möhnesee mäandern.

Bilder: Klaus Peters

Text: Elvira Eberhard