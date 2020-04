Der Vorstand des Vereinsrings Niedereimer ist wieder komplett. Nach intensiver Suche konnte die Vorsitzende Manuela Drawski in der Frühjahrssitzung die neuen Frauen und Männer vorstellen.



So wählten die anwesenden Vertreter der örtlichen Gruppierungen anschließend die Neuen: Josef Derksen (2. Vorsitzender), Martina Derksen (Schriftführerin), Thorsten Haack (Kassierer) sowie Dorothe Domke und Sascha Meinert (Beisitzer). Manuela Drawski wurde von der Versammlung in ihrem Amt als 1. Vorsitzende bestätigt.

Osterfeuer fällt aus - Sammlung findet statt



Wie auch bei vielen anderen Veranstaltungen fällt das Osterfeuer am 12. April in diesem Jahr dem Corona-Virus zum Opfer und muss daher abgesagt werden. Trotz des Ausfalls soll allerdings die jährliche Sammlung für den Vereinsring nicht ausfallen und später durchgeführt werden. Diese Sammlung sei dringend notwendig, um die jährlichen Kosten von Osterfeuer, Schnadegang, Seniorenfahrt, Martinszug, Volkstrauertag und Ninive im Lichterglanz zu decken, teilte der Ortsring mit. Diese Projekte werden generationsübergreifend für alle Niniviten vom Vereinsring durchgeführt.

Wie es mit Schnadegang/ Dorffest (27. Juni) und Seniorenfahrt (11. September) in diesem Jahr weiter geht, ist ungewiss. Die Planungen dazu laufen vorerst weiter.

Begrüßungsheft geplant



Weiter gab die Vorsitzende bekannt, dass nach Möglichkeit die neue Satzung des Vereinsrings in der Herbstsitzung vorgestellt werden soll. Ebenfalls soll ein Begrüßungsheft für Niniviten erstellt werden. Ein erster Vorschlag dazu wurde den Anwesenden vorgestellt, der zu regen Diskussionen führte. Die vom Vereinsring unterhaltene Homepage soll weiter belebt werden. Hierfür werden weitere Anregungen zur Umsetzung gesucht. Kritisiert wurde in der Versammlung die Terminüberschneidung verschiedener Gruppierungen. Hier sollte doch mehr darauf geachtet werden, dass solche Überschneidungen in Zukunft unterbleiben, um Verärgerung untereinander zu vermeiden.

Anstehende Termine



ZUm Abschluss bedankte sich der AKD für die Beteiligung am Totengedenken für die Bombenopfer vom 9. März 1945. Einige Gruppierungen nannten und hofften auf die Durchführung ihrer Termine wie Ausstellung zum Kriegsende (8.-17.05. – AKD) Familientag der Feuerwehr (21.05.), Fronleichnam (11.06. - Kirchengemeinde) und Schützenfest (11.-13.07). Ferner lud die Schützenbruderschaft, unter Vorbehalt, noch zur Hygiene–Grundunterweisung am 23. April ein.