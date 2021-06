Liebe Schützenbrüder, liebe Schützenschwestern, liebe Oeventroperinnen, liebe Oeventroper,

leider muss aufgrund der Pandemie Situation, nach 2020, auch in diesem Jahr unser reguläres Schützenfest ausfallen. Dies wurde in allen Medien ja bereits kommuniziert. Eines ist jedoch sicher

... die "Vereinigten Staaten von Oeventrop" lassen sich von Corona nicht unterkriegen !

Aus diesem Grunde hat der Vorstand der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Oeventrop beschlossen, ein Online-Schützenfest durchzuführen, welches wie folgt funktioniert und ablaufen wird:

Wie im letzten Jahr auch wird es wieder eine Bierverkaufsaktion geben. Zusätzlich gibt es zu jedem Kasten diesmal eine Special-Edition DVD dazu ! Es existieren 2 DVD Ausführungen:

DVD 1: zeigt alle Filme vom Vogelschießen der Jahre 1980 bis 2019

DVD 2: zeigt bisher unveröffentlichte Film-Aufnahmen Raritäten-Sammlung diverse Jahre

Bei der "ersten Kiste" gibt es automatisch die "DVD 1" mit hinzu, bei der "zweiten Kiste" die "DVD 2", bei der "dritten Kiste" wieder die "DVD 1" und folglich bei der "vierten Kiste" wieder die "DVD 2" usw. ... usw. ! Wer mindestens die "erste Kiste" mit der "DVD 1" erworben hat, bekommt die einmalige Gelegenheit am ersten großen

"Online - Schützenfest"

der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Oeventrop teilzunehmen ! Man kann sich sogar seinen "Lieblingsplatz" in der Halle oder auf dem Schützenplatz aussuchen. Die Namen aller Teilnehmer werden dann in einem großen digitalen Hallenplan (im pdf-Format für den Acrobat Reader, siehe nachfolgender Link) an der gewünschten Stelle eingetragen. Wenn man nun in diesen Plan ca. 600 % "reinzoomt" und dann noch den Plan (mit Hilfe der Aktivierung des "Hand-Symbol"s im Acrobat Reader) an seinen gewünschten "Lieblingsplatz" in der Halle oder auf dem Vorplatz verschiebt, dann kann man sich namentlich dort aufgeführt sehen (natürlich neben vielen anderen weiteren "digitalen" Festteilnehmern ... :-) !

=> die TEILNEHMER



Bitte unbedingt beachten => Die Teilnehmer am Online-Schützenfest werden erst NACH(!) dem letzten Verkaufstag am 26. Juni (siehe Verkaufstermine weiter unten) und erfolgtem Kauf der "Eintrittskarten" sukzessive in den obigen digitalen Hallenplan eingetragen, so dass sich alle spätestens bis Samstag Mittag, den 3. Juli 2021 namentlich aufgeführt sehen können !

In der Zwischenzeit wird an dieser Stelle ein "Counter" erscheinen, der täglich über die aktuelle Anzahl der angemeldeten Teilnehmer informiert.

Damit wir optimal planen und effektiv disponieren können, sollte auf jeden Fall online eine Vorbestellung mit ggfs. Platzreservierung durchgeführt werden, denn sobald die Hallenbereich und der Vorplatz voll sind, ist keine Teilnahme am Online-Schützenfest mehr möglich ! Somit gilt ..."der frühe Vogel fängt den Wurm" !



Das nachfolgende Formular kann am Bildschirm ausgefüllt und digital unterschrieben werden. Alternativ kann es natürlich auch ausgedruckt und händisch unterschrieben werden.

=> Vorbestellung Bier/DVD und Platzreservierung zum Online-Schützenfest

Danach bitte dieses Formular (im Mailanhang) ausschließlich(!) per E-Mail senden an

bin-dabei@schuetzen-oeventrop.de

=> Der weitere Ablauf:

1. Nachdem wir die E-Mail erhalten haben, antworten wir mit einer grundsätzlichen Eingangsbestätigung !



2. Wenn alle Daten (unter strikter Berücksichtung der vorgegebenen Regeln, z.B. ist bei der Teilnahme am Online-Schützenfest die UNTERSCHRIFT aus Datenschutzgründen ZWINGEND(!) erforderlich) korrekt sind, antworten wir direkt auf die Eingangsmail nur mit einem "j" (für ja, Daten digital erfasst, alles ok) !



3. Sollten die Daten fehlerhaft oder unvollständig sein, antworten wir nur mit einem "n" (für nein, fehlerhaft ... incl. einer kurzen Fehlerbeschreibung) ! In diesem Fall muss die Bestellung korrigiert und uns NOCH EINMAL(!) per Mail zugesandt werden !

Falls sich bei dem einen oder anderen die Frage ergeben sollte, warum der Kasten genau 17,66 € und die Teilnahme am Online-Schützenfest genau 2,55 € (pro Person) kostet .... hier des Rätsels Lösung:

1766 : Gründungsjahr der Bruderschaft

255 : Alter der Bruderschaft (in Jahren) und 17,66 + 2,55 = 20,21 (das jetzige Jahr "2021")

Diejenigen, die online nicht vorbestellen können, haben die Möglichkeit die Vorbestellung am "Büdeken" an der Halle an folgenden zwei Terminen persönlich aufzugeben:

Freitag , 11. Juni , 17:00 - 20: 00 Uhr

Samstag , 12. Juni , 09:30 - 12:30 Uhr

Die "Bier/DVD-Kombi" kann dann an folgenden Verkaufstagen in der Schützenhalle abgeholt und bezahlt werden. Ebenso werden die reservierten "Eintrittskarten" für das Online-Schützenfest eingelöst.

Freitag , 18. Juni , 17:00 - 20: 00 Uhr

Samstag , 19. Juni , 9:00 - 13:00 Uhr

Freitag , 25. Juni , 17:00 - 20: 00 Uhr

Samstag , 26. Juni , 9:00 - 13:00 Uhr

Bitte bei den o.g. Terminen unbedingt unser => Corona-Hygienekonzept sowie den dazugehörenden => Hallenplan zum Hygienekonzept beachten !



Alle Teilnehmer am Online-Schützenfest nehmen darüberhinaus (ohne weitere Kosten) noch an der großen

"Online - Tombola"



teil, die in der Schützenhalle stattfindet am

Sonntag , 04. Juli , 15:00 Uhr

und per Internet-Livestream auf dem "YouTube-Kanal" der Bruderschaft zu sehen sein wird. Es winken über 40 attraktive Preise.

Mit Klick auf den unteren Link kann jeder bei der Verlosung zum genannten Zeitpunkt mit dabei sein (eine Anwesenheit in der Schützenhalle für die Öffentlichkeit ist wegen den Corona-Auflagen leider nicht möglich) !

=> der TOMBOLA - LIVESTREAM



Der Vorstand wünscht euch allen viel Spaß beim Online-Schützenfest "auf de Halle" ... :-) !

Ferdi Geiz / Oberst Thomas Röttger / Geschäftsführer