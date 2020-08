Ruhrtaler Doppelquartett: Traditionelles Weihnachtskonzert fällt aus

In der diesjährigen Mitgliederversammlung des Ruhrtaler Doppelquartetts standen die vielfältigen musikalischen Aktivitäten des vergangenen Jahres im Vordergrund. Chorleiter Alfred Spindeldreher wies besonders nochmal auf die Teilnahme des RDQ am Jubiläum des Frauensingkreises, der Teilnahme am Tag der Musik und am Jubiläumssängerfest der Jungen Harmonie Müschede sowie der Gestaltung von Hochzeiten und Geburtstagsständchen hin.

Einen weiteren Höhepunkt bildete das traditionelle Weihnachtskonzert in der Stadtkapelle St. Georg. In diesem Jahr, so die Information des Vorsitzenden Rainer Frielinghausen, muss dieses Weihnachtskonzert coronabedingt wegen der nicht vorhandenen Abstandsflächen ausfallen. Allerdings überlegen die Sänger, am vierten Adventssonntag ein kleines Weihnachtskonzert mit überwiegend deutschen Weihnachtsliedern an anderer Stelle aufzuführen. Die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände sowie die notwendigen Hygienemaßnahmen werden derzeit geprüft.Weitere Aktivitäten des kleinen Ensembles, welches im nächsten Jahr sein 110-jähriges Jubiläum feiert, wurden intensiv erörtert. Festlegungen sollen aber erst in der Mitgliederversammlung Anfang 2021 getroffen werden.

„Das kann doch nur ein Witz sein“: Karten gültig



Chorleiter Alfred Spindeldreher und seine Sangesbrüder waren zutiefst darüber enttäuscht, dass das für den 14.3.2020 im Grünen Haus vorgesehene Konzert unter dem Titel „Das kann doch nur ein Witz sein“, vier Tage vor dem Auftritt abgesagt werden musste. "Wir werden dieses Konzert so bald als möglich nachholen", so Alfred Spindeldreher und Vorsitzender Rainer Frielinghausen. Die bereits verkauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Sollte jemand seine Eintrittskarte zurückgeben wollen, so wird der Eintrittspreis erstattet. Die Rückabwicklung erfolgt durch Rainer Frielinghausen, Tel.: 0151 701 146 55.

Sangesbrüder geehrt



Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung von verdienten Sangesbrüdern. So leitet Chorleiter Alfred Spindeldreher in der Nachfolge seines Vaters Franz Spindeldreher seit 25 Jahren das Doppelquartett. 25 Jahre gehören dem Chor die Sangesbrüder Reinhardt Kuhlmann und Willi Erdmann an. Seit 40 Jahren sind Peter Geißler und seit 60 Jahren Friedhelm Bruchhage Mitglied, davon lange Jahre als aktive Sänger. Der Vorsitzende Rainer Frielinghausen überreichte den Jubilaren eine Urkunde sowie ein Präsent.

Kein Gesang wegen Corona



Bei den Vorstandswahlen blieb alles beim Alten. So wurde Geschäftsführer Bruno Peus einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Zum Kassenprüfer wurde Sangesbruder Michael Schuster benannt.Sehr zum Bedauern der Sänger musste auf die sonst üblichen Gesangsbeiträge während der Mitgliederversammlung aufgrund der aktuellen Situation verzichtet werden.