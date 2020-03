Der Seniorennachmittag in Hüsten am Mittwoch, 18. März, ist abgesagt worden.



In einer E-Mail teilt die Schützenbruderschaft Hüsten mit: "Aufgrund der sich zuspitzenden Lage rund um den derzeit grassierenden Corona-Virus, hat sich die Schützenbruderschaft Hüsten zum Schutz der Senioren dazu entschlossen, den eigentlich für den 18.03.2020 geplanten Seniorentag auf den Herbst diesen Jahres zu verschieben. Ein genauer neuer Termin steht noch nicht fest."