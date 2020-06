Grosse Freude herrschte bei den 11SGV-Dienst.Frauen beim Wiedersehen nach 3Monaten Wanderpause am Dienstag Morgen.Nach den Coronaregularien - Selbstauskunftsbogen für geführte Wanderungen etc.- gab SGV-Wanderführerin Marita Storm den Startschuss zur gemeinsamen Erlebsnistour, natürlich mit dem geforderten Mindestabstand. Vom Bahnhof führte der 11km lange Rundweg nach Uentrop hinauf zum Damberg, über den Rumbecker Hammer und über die Ruhrwiesen in Uentrop wieder zum Ausgangspunkt zurück. Der unterwegs einsetzende Nieselregen konnte die gute Stimmung nicht trüben.

Bericht u. Bilder: Elvira Eberhard