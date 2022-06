Am Wochenende vom 10.06. bis 12.06.2022 fand das Wochenend-Zeltlager der Deutschen Wanderjugend im SGV Arnsberg statt. Insgesamt verbrachten 35 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren ein aktionsreiches Wochenende an der SGV Hütte in Nuttlar. Auf dem Programm standen neben Sportspielen, einer Fantasy Rallye und einer Nachtwanderung auch das abendliche Lagerfeuer mit Stockbrot. Die Kinder hatten viel Spaß und freuen sich schon auf das nächste Jahr. Dann soll auch wieder das große Sommerzeltlager in den Sommerferien 2023 stattfinden.

Am 28.08.2022 der nächste Abenteuertag an der SGV in Arnsberg statt. Interessierte können sich bei der Jugendwartin Lena Willeke melden (E-Mail: Lena.Willeke@wanderjugend-nw.de).

Text und Bild:Lena Willeke