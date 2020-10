Am Sonntag, 11. Oktober, bietet die SGV-Abteilung Hüsten eine Tageswanderung über 16 km an. Auf der Nordschleife des Sonnenpfades können die Teilnehmer den Duft tiefer Wälder und die Aussichten aus Höhen inmitten der Landschaft des Veischedetales erleben. Sehenswert auf dieser Tour über 16 km mit 670 Höhenmetern sind der Aussichtsturm Hohe Bracht und die Burg Bilstein. Die Wanderführer Luise und Klaus Brüggemann erwarten die Teilnehmer um 9 Uhr am Ludgeriplatz in Hüsten. Gäste sind willkommen. Anmeldung erforderlich unter Tel. 02932/38459. Alle Infos zu den Veranstaltungen der SGV-Abt. Hüsten finden Interessierte auf der Website der SGV-Abteilung Hüsten: www.sgv-huesten.de.