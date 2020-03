Die Kolpingsfamilie Müschede sagt ihren für den 22. März geplanten Trödelmarkt vor dem Hintergrund des Corona-Virus ab. Das Risiko ist dem ehrenamtlich tätigen Verein zu groß, immerhin würden an diesem Tag rund 3.000 Besucher erwartet.

Aus diesem Grund muss auch die Trödelannahme an den Tagen entfallen. Die Kolpingsfamilie Müschede bittet um Verständnis für die Entscheidung, die "nicht leicht gefallen sei." Der nächste Trödelmarkt findet am Sonntag, den 27. September in der Schützenhalle Müschede statt.