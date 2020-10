Die kfd Niedereimer stellte im März einen Nähkurs mit 12 Teilnehmerinnen auf die Beine. Durch Corona gestoppt, kann er jetzt wieder stattfinden.

Der Kurs begann im März. An zwei Abenden wurden unter Leitung von Sandra Döring, Doris Nellius und Binaca Sander „Leseknochen“ und „Utensilos“ genäht. Doch bevor es weiter ging, kam alles anders und der Kurs musste vorrübergehend wegen Corona auf Eis gelegt werden.

Nun aber konnte der Kurs unter besonderen Auflagen, wie Abstand, Hygiene und Masken wieder aufgenommen und vollendet werden. So fertigte an drei weiteren Abenden jede Teilnehmerin individuell ihr eigenes T-Shirt. Bei dieser Arbeit konnte jede Kursteilnehmerin ihr Geschick unter Beweis stellen. Am letzten Abend konnten dann die Damen ihr jeweiliges Einzelstück vorführen.