HÜSTEN. Die Hüstener Schützenbruderschaft muss aufgrund der Corona-Schutzverordnung ihre Mitgliederversammlung absagen und auf unbestimmte Zeit verschieben. „Geplant war sie für den 27. März 2021. Doch die momentanen Hygiene-Auflagen lassen eine vernünftige Präsenzveranstaltung, also unsere Mitgliederversammlung nicht zu. Vielleicht haben wir im Herbst bessere Möglichkeiten sie zu organisieren“, betont der Schützenoberst Ulrich Neuhaus.

Ob das geplante Schützenfest vom 5. bis 7. Juni stattfinden wird, hält sich die Schützenbruderschaft noch offen. „Da warten wir ab, ob es in der Corona-Schutzverordnung eine Lockerung für diese Art von Veranstaltung geben wird“, hofft Neuhaus. Ein Termin wurde schon fest in die Schützenbruderschaft-Agenda aufgenommen. Es ist der Bundesjungschützentag der schon am 10. Oktober 2020 geplant war. Der soll nun am Samstag, 9. Oktober, in Hüsten stattfinden. „Wir haben den Termin nach Rücksprache mit dem Sauerländer Schützenbund erstmal so vereinbart“, so Neuhaus.

Im Februar 2021 startete die Hüstener Jugendkompanie ihre erste digitale Mitgliederversammlung. Für Patrick Linke war es die letzte Versammlung als Kompanieführer. Aus beruflichen Gründen stellte er sein Amt zur Verfügung. Einstimmig wählten die 25 Teilnehmer der Video-Schalte Marco Rösner zum neuen Jugendkompaniechef. Der 23-jährige Mechatroniker ist seit sechs Jahren Mitglied der Kompanie. Seit 2018 ist er im Vorstand aktiv und war zuletzt der Stellvertreter von Linke. Felix Willmes und Lennart Vormweg rückten in der Stellvertreter-Hierarchie auf. Neu im Vorstand ist Nick Fischer (2.Schriftführer). Wiederwahl: Fabian Tetampel und Lukas Buchmann.