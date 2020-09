Voßwinkel: AKD lädt zum dorfgeschichtlichen Rundgang ein

Der Arbeitskreis Dorfgeschichte lädt am Sonntag, 20. September, um 16 Uhr zu einem dorfgeschichtlichen Rundgang ein. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Entwicklung des Ortes rund um die Kirche und Erläuterungen zu dem ersten bekannten Bestattungsplatz vor der Kirche.

Gezeigt wird an alten Karten und Bildern die frühere Bebauung. Bei der anschließenden Begehung des Alten Friedhofes, dem dritten Bestattungsplatz des Dorfes, gibt es einen Einblick in das frühere Bestattungswesen und in alte Bestattungstraditionen, außerdem Informationen zu besonderen Grabstätten und deren Geschichte.

Anmeldung



Treffpunkt für den etwa einstündigen Rundgang ist um 16 Uhr an der Kirche. Coronabedingte Abstände sind von den Teilnehmern einzuhalten. Wegen der Beschränkung der Teilnehmerzahl auf höchstens 20 Personen bittet der AK Dorfgeschichte um Anmeldung unter Telefon 02932/ 7121.