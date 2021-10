Die Sauerländer Fjorde, wandern am Biggesee

Eine tolle Wanderfreizeit am Biggesee erlebte eine 16köpfige Wandergruppe der der SGV-Abt. Arnsberg vom 1.-3. Oktober unter Leitung der Wanderführer Eva und Willy Verbanc. Treffpunkt war am Freitag um 9Uhr am Wanderparktplatz Waldenburger Bucht bei Attendorn. „ Frisch auf“ für die Wandergruppe mit dem Rundweg Nord der langen Wanderdistanz von ca.19,5km und 635Hm. Sechs SGVer bevorzugten die kürzere Rundstrecke den „Zwei Burgenweg Teil Süd, von ca.10km und 300Hm. Eine beschauliche Rundtour, aber auch mit vielen Auf- und Abstiegen gespickt und nicht zu unterschätzen. Der Biggeblick in der Waldenburger Bucht ,mit der Aussichtsplattform in 90m Höhe, war für beide Gruppen ein tolles Erlebnis, denn der Fernblick einfach atemberaubend. Die Hansestadt Attendorn war das Übernachtungsziel der Wandersleut. Beim Abendessen und anschl. gemütlichem Beisammensein liess man den Tag Revue passieren. Der Rundweg Süd mit 18,9k und 570Hm am nächsten Tag war eine neue Herausforderung und wer die kürzere Distanz wandern wollte, war mit dem Wanderweg A5 am südlichen Biggesee, mit ca.10km und 250Hm sicherlich zufrieden. Der Attendorner Nachtwächter begrüsste am Abend die SGVer und führte durch die Altstadt .Er brachte die Geschichte der alten Hansestadt näher und Dönekes aus der Vergangenheit sorgten für Kurzweil.

Leider war der Wettergott am Sonntag nicht einsichtig , Regen und Sturm liessen eine 3.Fjordwanderung nicht zu, aber der Besuch der Attahöhle war ein tolles Alternativprogramm.

Text und Bilder: Elvira Eberhard