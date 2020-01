Die jährliche Wanderung der SGV-Abt. Arnsberg am Heilig-Abend war trotz widriger Witterungsverhältnisse mit ca. 65 Teilnehmern gut besucht. Nach der Begrüssung durch den 1.Vorsitzenden Gerd Riedel und der Bläsergruppe des Hegerings am Wanderparkplatz Hasenwinkel, setzten sich die grossen und kleinen Wanderer, mit bunten Schirmen bestückt, in Richtung Hunzigers Tannen in Bewegung. Ein knisterndes Feuer empfing die Teilnehmer und Jüppel Rath mit seinen zwei Mitstreitern ab den Ton an, um den Beginn der traditionellen Veranstaltung anzukündigen. Norbert Schauerte begrüsste die Anwesenden und gedachte besonders an den am 5.November verstorbenen Paul-Heinz Jochheim, der 45Jahre die Heilig-Abendwanderung bei Wind und Wetter angeführt hat. Zum Gedenken zündete Elena Schauerte eine Kerze an und sprach noch einige Worte zum unvergessenen "Onkel Jochheim". 5junge Mitglieder des Arnsberger Blasorchesters spielten weihnachtliche Lieder, sowie Mia Geissler auf der Blockflöte und Norbert Schauerte las im "Siuerlänner Platt vom Kinneken imme Stalle"vor. Die Teilnehmer sangen die altbekannten Weihnachtslieder, von den Bläsern begleitet, und wer nicht textsicher war konnte auf die Liederbüchlein zurückgreifen. Zwischendurch wurden die Keksdosen, Tee und evtl. Glühwein herumgereichg. Es war wieder ein Nachmittag "wir warten aufs Christkind" , der stimmungsvoller nicht sein kann.

Bericht und Fotos: Elvira Eberhard