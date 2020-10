Gleich zwei Führungen des Verkehrsverein Arnsberg machen die Besucher mit der Vergangenheit der Stadt vertraut.

Am Freitag, den 16. Oktober, begleitet Stadtführerin Denise Weber ihre Gäste ab 20 Uhr im Auftrag des Verkehrsvereins bei „Hexen, Henker, Halsgericht“ in die dunkle Zeit des Mittelalters bis in die frühe Neuzeit. Thematisch wird, wie der Name der Führung schon andeutet, der Fokus auf der Gerichtsbarkeit im Mittelalter liegen.

Auf einem unheimlichen Stadtspaziergang erfahren die Teilnehmer von der Stadtführerin schauderhaftes und unfassbares über das mittelalterliche Recht, über die Angst der Arnsberger vor der Feme, über Schandstrafen und Kerker, sowie über den blauen Stein, auf dem die Hexen vor ihrer Verbrennung ein letztes Mal beten durften. Zum Abschluss des spannenden und mit viel Nervenkitzel verbundenen Rundganges wird den Teilnehmern noch eine Henkersmahlzeit gereicht.

Am Samstag 17. Oktober, erleben die Besucher ab 14.30 Uhr bei der öffentlichen Stadtführung „Bei den Grafen, Kurfürsten und Preußen“ eine Führung durch Raum und Zeit im historischen Stadtkern von Arnsberg. Mit dem Stadtführer geht es durch die interessanten Winkel und Gassen und entlang der imponierenden Sehenswürdigkeiten. Eine Zeitreise vom Mittelalter über den Klassizismus bis hin zur Neuzeit mit insgesamt über 780 Jahre Stadtgeschichte. Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre 2 Euro.

Treffpunkt ist jeweils der Neumarkt/Ecke Steinweg. Zu beiden Führungen ist eine Anmeldung nötig. Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg unter Tel. 02931/4055.