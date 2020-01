Nach elf Wochen endete Mitte Dezember die 37. Spielrunde des Planspiel Börse. Knapp 100.000 Schüler, Studierende, Azubis und junge Erwachsene testeten beim Börsenplanspiel der Sparkassen risikolos ihr Geschick am Aktienmarkt. Jetzt wurden die besten regionalen Schülergruppen im Neheimer BeratungsCenter der Sparkasse ausgezeichnet.

Das Planspiel Börse ist ein Online-Wettbewerb, bei dem verschiedene Zielgruppen mit fiktivem Kapital an der Börse handeln. „Mit dem Planspiel vermitteln wir Schülern, Studenten und Auszubildenden finanzielle Bildungsinhalte spannend und praxisnah“, erklärt Matthias Brägas, Pressesprecher der Sparkasse. Die Teilnehmenden setzen sich aktiv mit den Chancen und Risiken von Wertpapieren auseinander und verbessern spielerisch ihr Wirtschaftsverständnis. Das Planspiel vermittelt Grundkenntnisse über die Funktionsweisen der Börse nach dem Prinzip „learning by doing. „Von diesen Erfahrungen profitieren die Teilnehmenden auch später bei eigenen Finanzentscheidungen, wie der Altersvorsorge“, so Brägas.

Nachhaltigkeit ist wichtig



Wer am Ende gewinnt, bestimmt nicht nur der Depotgesamtwert, sondern auch der Ertrag aus nachhaltigen Geldanlagen. Investitionen in nachhaltig ausgerichtete Unternehmen werden seit vielen Jahren beim Börsenplanspiel gefördert und gleichwertig ausgezeichnet. Es gewinnen die Teams, die durch den Kauf und Verkauf von konventionellen oder nachhaltigen Aktien den größten Wertzuwachs in ihrem virtuellen Depot erzielen.

Sunderner Gymnasium holt fünfAuszeichnungen



In diesem Jahr stellten vor allem die Schülerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums aus Sundern (SGS) ihr Anlagegeschick unter Beweis. Von den sechs ausgezeichneten Platzierungen, sicherte sich das SGS gleich fünf Auszeichnungen. Die Sparkasse stellte den Schülerinnen und Schülern Preisgelder im Gesamtwert von über 500 Euro zur Verfügung.

Plätze in der Depotgesamtwertung:

1. Platz: Ghostbusters11   Städtisches Gymnasium Sundern 54.562,10 EUR

2. Platz: SGS-Die Patte fließt Städtisches Gymnasium Sundern 53.216,88 EUR

3. Platz: OH Gruppe  Städtisches Gymnasium Sundern 53.099,35 EUR

Plätze in der Nachhaltigkeitswertung:

1. Platz Lil Gang  Berufskolleg Berliner Platz des HSK 1.543,86 EUR

2. Platz Ghostbusters11 Städtisches Gymnasium Sundern 1.082,22 EUR

3. Platz JungsUndJana  Städtisches Gymnasium Sundern 1.078,50 EUR

Internationale Ausrichtung



Das Planspiel Börse ist weltweit erfolgreich. Die internationale Ausrichtung ist ein Alleinstellungsmerkmal des Wettbewerbs. Neben Teams aus Europa waren in dieser Spielrunde unter anderem auch Gruppen aus Russland, Bolivien, El Salvador, Honduras, Mexiko, Panama, und Guatemala dabei.