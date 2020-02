Oben am Galgenberg hinter dem Wachtloh befindet sich der Richtplatz, auf dem zwischen 1592 und 1666 viele sog. Hexen aus dem Amt Balve verbrannt wurden. An dieser Stelle befindet sich seit dem Jahr 2006 eine "Hexenstele" aus Beton, zur Erinnerung an diese grauenhafte Zeit geistiger Verwirrung in der Bevölkerung. Man suchte nach Sündenböcken für Unheil, z.B. Missernten und Seuchen, und nahm Zauberei und Hexerei als Ursache an. Es war ein Klima ständiger Denunziation.

Hier wurden nachweislich zwischen 1592 und 1666 mehrere Hundert Menschen als Zauberer und Hexen verurteilt und ermordet. Allein zwischen 1628 und 1630 wurden fast 300 Menschen hingerichtet.

Dieser Ort sollte ruhig viele Menschen mal zum Nachdenken bringen.

Verfolgung und das Töten von Menschen die anders denken oder handeln ist auch leider in der heutigen Zeit noch vorhanden.

Wir sehen alle die selbe Sonne und atmen die selbe Luft.

Wir sind alle nur Gäste auf diesem kleinen Planeten.