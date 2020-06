Eine gute Nachricht für alle Kinder und ihre Eltern im Märkischen Kreis, die wegen der Corona-Krise in diesem Jahr nicht in den Urlaub fahren können.

Auch in diesem Sommer gibt es an der Luisenhütte in Balve-Wocklum ein Ferienprogramm für Kinder. In der letzten Woche der Ferien, vom 4. bis 7. August, findet dort täglich ein Workshop-Programm unter dem Motto „Zunder, Zinn und heißes Eisen – Erlebnistage Altes Handwerk“ statt.

Das Angebot für Kinder ab acht Jahren ist wegen der veränderten Rahmenbedingungen etwas kleiner als in den vergangenen Jahren. Aber es verspricht dennoch jede Menge tolle Erfahrungen und Erlebnisse. An einem Tag können die Jungen und Mädchen gleich zwei Handwerkstechniken kennenlernen.

Workshop mit jeweils neun Kindern

Am Dienstag und Mittwoch (4. und 5. August) stehen Schmieden und Lederbearbeitung auf dem Programm. Am Donnerstag und Freitag (6. und 7. August) geht es um Zinnguss und Filzen. Das Tagesangebot startet jeweils um 9 bzw. 9.30 Uhr und dauert bis 15.30 bzw. 16 Uhr.

An einem Workshop können maximal neun Kinder teilnehmen. Die Aktionen finden draußen statt und die Gruppe bleibt den ganzen Tag über zusammen. Ein zweiter Workshop startet 30 Minuten versetzt. Für die Veranstaltung gibt es ein eigenes Hygienekonzept. Essen und Getränke für die Mittagspause müssen von zuhause mitgebracht werden.

Der Erlebnistag kostet fünf Euro pro Kind. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 02352/966-7034 oder per E-Mail museen@maerkischer-kreis.de.