Die in Langenholthausen geborene Schriftstellerin Maria Knissel liest am Freitag, 13. März, um 19 Uhr in der Balver Bücherei aus ihrem neuen Buch „Letzte Meile“.

Die Autorin steht außerdem für Gespräche oder zum Signieren der Bücher zur Verfügung. Der Förderverein der Balver Bücherei sorgt für Weine und Gaumenfreuden, nicht umsonst steht der Abend unter dem Motto „Genuss und Buch“.

Maria Knissel lebt heute in Kassel. Ihr erster Roman „Der Klarinettist“ erschien 2007, es folgten die Werke „Drei Worte auf einmal“ und „Spring!“ sowie im vergangenen Jahr die „Letzte Meile“ - eine Annäherung an ein Paar, das den Verlust des geliebten Kindes verkraften muss.

Freier Eintritt - Karten gegen Pfand

Die Lesung im Zuge des "Heimatjahres" ist kostenfrei. Karten gibt es im Innenstadtbüro der Stadt Balve und in der Bücherei. Pro Karte wird ein Pfand von 5 Euro erhoben, das bei der Veranstaltung vor Ort wieder ausgezahlt wird. Bei Nichterscheinen geht das Pfand in die Kasse des Fördervereins der Bücherei.