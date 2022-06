Märkischer Kreis. Die Jugendförderung des Märkischen Kreises bietet wieder spannende und abwechslungsreiche Tagesausflüge für Kinder und Jugendliche an. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die Sommerferien rücken näher, und für Kinder und Jugendliche soll keine Langeweile aufkommen. Deshalb bietet die Jugendförderung des Märkischen Kreises wieder Tagesausflüge an. Ausflugsziele wie der Affen- und Vogelpark in Eckenhagen, der Ketteler Hof in Haltern am See, Wasserski oder Wakeboard in Langenfeld oder das Phantasialand in Brühl stehen auf dem Plan. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche aus Balve, Neuenrade, Nachrodt-Wiblingwerde, Schalksmühle, Halver, Kierspe, Meinerzhagen und Herscheid und damit an junge Menschen in all den Städten und Gemeinden, für die das Kreisjugendamt zuständig ist.

Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 10 Euro pro Teilnehmer inklusive Eintritt und Fahrt im Reisebus. Für den Ausflug ins Phantasialand nach Brühl beträgt der Beitrag 20 Euro inklusive Eintritt und Busfahrt.

Die Tagesausflüge im Überblick:

Los geht es am Dienstag, 28. Juni, mit einem Ausflug in den Affen- und Vogelpark Eckenhagen für Kinder ab sechs Jahren. Die Anmeldefrist läuft am 21. Juni ab.

Eine Woche später, am Dienstag, 5. Juli, ist das Ziel der Gruppe mit Kindern und Jugendlichen ab elf Jahren der Kletterwald in Wetter. Interessierte sollten sich bis zum 28. Juni angemeldet haben.

In der dritten Ferienwoche, Dienstag, 12. Juli, geht es für Kinder ab sechs Jahren zum Ketteler Hof in Haltern am See. Anmeldungen können bis zum 5. Juli gemacht werden.

Am Dienstag, 19. Juli, vierte Ferienwoche, können alle Kinder ab elf Jahren in Langenfeld Wasserski und Wakeboard fahren. Es wird darum gebeten, sich bis zum 12. Juli dafür anzumelden.

Am Dienstag, 26. Juli, ist das Ziel der Gruppe mit Kindern ab sechs Jahren der Panoramapark in Kirchhundem. Anmeldungen hierfür müssen bis zum 19. Juli eingegangen sein.

Am Dienstag, 2. August, in der sechsten Ferienwoche geht es für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren ins Phantasialand nach Brühl. Die Anmeldefrist läuft am 26. Juli ab.

Treffpunkt: Lüdenscheid

Die Busabfahrt erfolgt jeweils um 9 Uhr am Schützenplatz Hohe Steinert in Lüdenscheid, die Rückkehr wird zwischen 19 und 20 Uhr sein.

Viele weitere Infos und Anmelde-Möglichkeiten gibt es auf der Internetseite des Märkischen Kreises unter https://t1p.de/yhwy. Rückfragen sind darüber hinaus per Mail an jugendfoerderung@maerkischer-kreis.de oder unter Tel. 02351/966 6609 möglich.