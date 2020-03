Die Heimatlesung "Genuss und Buch" von Maria Knissel in der Bücherei Balve am heutigen Freitag, 13. März, wird verschoben, so die Stadt Balve.

Die Büchereileitung möchte mit der Absage dieser Freitzeit-Veranstaltung seine ehrenamtlichen Mitarbeiter vor dem Corona-Virus schützen. Die Autorin reagierte mit Verständnis und bietet eine Wiederholung der Lesung im Herbst an. Das Pfand für die Karten kann in der Bücherei oder im Innenstadtbüro gegen Vorlage der Karte eingetauscht werden. Der neue Termin wird frühzeitig bekannt gegeben.