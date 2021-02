In der Sitzung am 27. Januar hat das Hauptamtlichenteam in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Netzwerkes katholische Kirche im Hönnetal entschieden, dass Präsenzgottesdienste, in Anlehnung an die politischen Entscheidungen, bis Mitte Februar ausgesetzt bleiben. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass ab Aschermittwoch, 17. Februar wieder in allen Gemeinden des Pastoralverbundes Balve-Hönnetal Präsenzgottesdienste stattfinden werden.

Bereits seit letzten Sonntag wird den Gläubigen der Empfang der heiligen Kommunion ermöglicht. In einer Livestream-Messe aus St. Blasius wurden die Hostien in drei Gefäßen auf dem Altar konsekriert und dann vor Ort in den jeweiligen Gemeinden ausgeteilt.

Empfang der heiligen Kommunion möglich

Am kommenden Sonntag, 7. Februar, wird die Kommunionausteilung in Hl. Drei Könige Garbeck, St. Barbara Mellen und St. Lambertus Affeln stattfinden. Und am Sonntag, 14. Februar schließlich in St. Antonius Eisborn, St. Blasius Balve und St. Johannes in Langenholthausen.

Ebenfalls gibt es ein Konzept, um die Spende des Blasiussegens zu ermöglichen. Um auch hier den Corona-bedingten Abstands- und Begegnungsvorgaben zu entsprechen, haben sich die Verantwortlichen für alle Kirchengemeinden im Pastoralverbund auf die Durchführung im Freien entschieden. Es soll den Gläubigen ermöglicht werden, durch Anfahrt und Verbleib im eigenen PKW, in einzelnen Fällen sicher auch zu Fuß, den Segen zu erhalten.

Spende des Blasiussegens im Pastoralverbund Balve Hönnetal

Um einen sicheren Ablauf zu garantieren, hat man sich für folgende Orte entschieden:

In Balve am 3. Februar, 14 bis 17.30, Kirchplatz Balve,

In Altenaffeln am 4. Februar, ab 18 Uhr, Parkplatz Schule Altenaffeln,

In Langenholthausen am 4. Februar, ab 18.45 Uhr, Parkplatz an der Kirche,

in Eisborn am 4. Februar, ab 19.15 Uhr, Parkplatz Schützenhalle,

in Mellen am 5. Februar, ab 18 Uhr, Parkplatz Schützenhalle,

in Volkringhausen am 5. Februar, ab 18.45 Uhr, Parkplatz Schützenhalle,

in Blintrop am 5. Februar, ab 19.30 Uhr, vor der Kapelle,

in Beckum am 6. Februar, ab 17 Uhr, Parkplatz Schützenhalle,

in Küntrop am 6. Februar, ab 18.30 Uhr, Parkplatz Schützenhalle,

in Affeln am 7. Februar, ab 10 Uhr, Parkplatz Schützenhalle,

in Garbeck am 7. Februar, ab 10.30 Uhr, Parkplatz Schützenhalle.

Ebenfalls im Februar, findet die Ewige Anbetung in St. Blasius Balve am 3. Februar, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr und in St. Agatha Blintrop am 5. Februar, von 16.30 bis 17.45 Uhr statt.

Es wurde vereinbart, dass in diesem Jahr keine von Ehrenamtlichen gestaltete, sondern stattdessen stille Anbetungszeiten angeboten werden.

Ein wichtiger Hinweis - für die Teilnahme an allen Angeboten ist zwingend ein medizinischer Mund-Nase-Schutz zu tragen. Textile Alltagsmasken sind nicht mehr ausreichend.