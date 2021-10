Eulen sind tolle Herbstboten – und genau diese klugen Tiere werden bei einer Ferienaktion der Balver Bücherei auf Steine gepinselt. Zu Gast ist dafür am Montag, 18. Oktober, die Garbeckerin Carina Eickhoff, Mitglied im Atelier des Kreativkreises Neuenrade und eine echte Stein-Künstlerin. Sie leitet Kinder ab acht Jahren an, Eulen farbenprächtig auf Steinen abzubilden.

Gearbeitet wird wieder Corona-bedingt in zwei Schichten mit jeweils zehn Kindern. Schicht 1 von 15 bis 16.30 und Schicht 2 von 16.30 bis 18 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 02375/666, per Mail an buecherei@balve.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten.

Steine können gern mitgebracht werden, ansonsten werden alle Materialien gestellt. Mitmachen kostet einen Materialbeitrag von 4 Euro pro Kind.

Ferienaktion für die Kleinen

Eine Ferienaktion für die Kleinsten wird noch kurzfristig in den Herbstferien am Freitag, 15. Oktober, angeboten: Hier können in den oben genannten Schichten jeweils fünf Mamas und Kinder im Kindergartenalter einen beeindruckenden Pfau aus bunten Farben im Bilderrahmen herstellen. Die Mamas sind dabei herzlich zum Mitgestalten eingeladen. Auch diese Aktion kostet 4 Euro für das Material.

Neben dieser besonderen Aktion ist auch der „Kreative Montag“ jeden ersten Montag im Monat nach der Coronapause wieder am Start. Der nächste Termin für die Aktion ist der 8. November, wieder in zwei Schichten von 15 bis 16.30 und 16.30 bis 18 Uhr. Hergestellt wird dieses Mal ein Hingucker für die Kinderzimmer-Wand: eine bunte Regenbogen-Wolke aus Wolle. Mitmachen können alle Kinder ab dem Grundschul-Alter, die schon alleine in der Bücherei bleiben und sich dort selbstständig aufhalten dürfen. Anmeldungen sind ab sofort hierfür ebenfalls möglich.