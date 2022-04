Auf eine Traumreise in den Osterferien nimmt die Entspannungstrainerin Bettina Schlinkmann kleine Büchereibesucher mit. Der Workshop mit vielen Übungen zum Loslassen, Atmen und Fortträumen dauert eine Stunde und findet am Dienstag, 19. April, von 15 bis 16 Uhr als Angebot der Balver Bücherei statt. Treffpunkt ist der Gymnastikraum der VHS über der Bücherei am St. Johannesplatz. Der Kostenbeitrag pro Kind liegt bei 5 Euro, geeignet ist der Workshop für Kinder von fünf bis acht Jahren. Mitgebracht werden können en Paar Kuschelsocken und eine Decke. Anmeldungen nimmt das Büchereiteam persönlich oder per Mail an buecherei@balve.de entgegen.