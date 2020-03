Die Stadt Balve weist auf ihre neue Homepage www.balve-corona-info.de hin. Diese soll als Informationsplattform während der Corona-Krise fungieren.



Laut Stadtverwaltung findet man dort alle wichtigen Informationen zu den verschiedensten und aktuellen Themen. Die Daten würden gebündelt, täglich mehrmals aktualisiert und Themenbereiche ausgebaut. "Wir möchten mit diesem Angebot den Bürgern der Stadt Balve die Möglichkeit geben, immer aktuelle Informationen in der Corona-Zeit zu erhalten", so Hubertus Mühling, Bürgermeister der Stadt Balve. So soll auch eine Bündelung im Bereich "Angebot für Balve" ausgebaut werden. Wie sieht es in der Balver Geschäftswelt aus? Gibt es Liefer- oder Serviceangebote? Wer ist im Homeoffice erreichbar? Welche Gaststätten bieten einen Essens-Lieferservice oder einen Fenster-Verkauf an?

Aktuell wird Hilfe auch zum Einkaufen benötigt. Mit dem Ziel, eine Komplett-Übersicht über die Angebot der Stadt zu erstellen und auf dieser Homepage zu bündeln, sollten sich Angesprochene und Interessierte melden und ihr Angebot direkt an a.schulte@balve.de senden.