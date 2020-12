Nachrichten aus dem Balver Rathaus kann man sich jetzt auf sein Smartphone oder Tablet und damit quasi in Hand- oder Hosentasche liefern lassen. Möglich macht dies die Balve-App, die von der Stadtverwaltung auf den digitalen Weg gebracht wurde.

Dem App-Nutzer bietet sich eine aus Kacheln bestehende Navigation. Darunter finden sich unter anderem Aktuelles aus dem Rathaus, Veranstaltungen, aber auch Informationen über Gastronomie, Geschäfte und Übernachtungsmöglichkeiten. Hier sind zunächst alle Firmen eingepflegt, die auch bisher auf balve.de aufgeführt sind und wer sich über die Internetseite zusätzlich gemeldet hat. Es besteht weiterhin für jeden Betrieb die Möglichkeit, sich über balve.de für die Eintragung zu melden.

Über die Kachel Stadtplan zeigen sich alle Vereine, Services, Sehenswertes und vieles mehr. Die Einbindung von Informationen für Bürger und Touristen war bei der Entwicklung der App von besonderem Interesse und soll auch in Zukunft über weitere Module noch ausgebaut werden.

Bürgermeldungen und Mängelmelder

Eine Kachel bietet dem Nutzer die Möglichkeit sich auf kurzem Wege per Smartphone bei der Stadtverwaltung wegen einer Anregung oder eines Defektes zu melden. Bild, Beschreibung und Standort lassen sich direkt übermitteln. Hierzu muss der Nutzer sich kurz registrieren. Die Bearbeitung der Meldung kann in der App dann für alle sichtbar nachverfolgt werden.

Über das Einschalten einer „Push-Funktion“ kann jeder App-Nutzer selbst entscheiden, ob er die aktuellen Informationen direkt per Push-Nachricht auf seinem Smartphone angezeigt bekommt. Die damit mögliche sehr zeitnahe Information ist bereits im Alltag eine sehr interessante Option, in Krisen- und Gefahrenlagen ist sie ein unbezahlbarer Pluspunkt für die Kommunikation der Stadtverwaltung mit den Bürgern. Die Feuerwehr Balve ist in den Push-Nachrichten mit eingebunden und hat in Zukunft somit die Möglichkeit, die Bevölkerung in Gefahrensituationen über die Push-Nachricht direkt zu informieren.

Mit der jetzt gestarteten Version und deren Angeboten sieht sich die Stadtverwaltung erst am Anfang ihrer Kommunikation via App. Erweiterungen sind geplant und dank eines Baukastensystems jederzeit möglich.

Adventskalender zum Beginn

Zum Start der App, die jetzt in den Appstores für Apple- und Android-Geräte zur Verfügung steht, gibt es auf dem Startbildschirm einen Adventskalender. Hier wartet hinter jedem Türchen die Chance auf einen Gewinn für den Nutzer. Gleichzeitig möchte die Stadtverwaltung damit den Balver Fachhandel in diesen schwierigen Zeiten unterstützen.