Auch in diesem Jahr schmückt die BalWer (Balver Werbegemeinschaft, ehemalige Gemeinschaft Balver Fachhandel) die Innenstadt mit Beleuchtung und Weihnachtsbäumen, obwohl der "Weihnachtsmarktes am Drostenhaus" coronabedingt abgesagt wurde.

Der Balver Verein, der in diesem Jahr trotz einiger Geschäftsschließungen erstmals wieder 40 Mitglieder zählt, erfreut damit in erster Linie seine Getreuen an der Hauptstraße. Damit auch die vielen Unterstützer außerhalb des Stadtkerns ein wenig Weihnachtsstimmung in dieser tristen Zeit haben, wurde wie bereits im Vorjahr wieder die "Baumaktion" gestartet. Bewaffnet mit einem schicken blauen Pferdeanhänger der Firma Pape ging es morgens zunächst nach Garbeck, um dort die schönen Nordmanntannen beim Forstservice Gerken einzuladen. Auf der Liste der "Baumwichtel" standen dann 20 Ziele, die im Verlauf des Vormittags angefahren wurden. Besonders wichtig in dieser Zeit ist das persönliche Gespräch. Den Draht zu den Mitgliedern zu halten, während Versammlungen und auch die regelmäßigen Stammtische nicht stattfinden können, ist sei nicht so einfach, lässt Vorsitzender Daniel Pütz, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, wissen.

Gesprächsmöglicheit gab es dann auch im weiteren Verlauf des Tages, als alle Hauptstraßenanrainer noch Besuch vom Vorstand bekamen. Die Werbematerialien und Stempelkarten für das Balver Adventshopping wurden an die Geschäfte verteilt und können von den Kunden ab sofort abgeholt werden.