Glück im Unglück hatte am Mittwoch (10. Juni 2020) ein 29-jähriger Moerser bei einem Verkehrsunfall auf der Gocher Straße in Louisendorf. Ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Bedburg-Hau wollte kurz nach 11 Uhr mit seinem Pkw Kia von seinem Grundstück auf die Gocher Straße ( B67) fahren. Dabei übersah er augenscheinlich den Moerser, der seinerseits mit seinem Pkw Skoda die Gocher Straße in Fahrtrichtung Goch befuhr. Der 29-Jähriger versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Skoda und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Trotz des Aufpralls verletzte sich der Moerser nur leicht. Sein Pkw musste aufgrund der starken Beschädigung abgeschleppt werden.