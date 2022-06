WhatsApp-Nachrichten von einem "falschen Sohn" hat jetzt eine 60-Jährige aus Bedburg-Hau bekommen. Der angebliche Angehörige schrieb, sein Handy sei kaputt und er habe nun eine neue Nummer. Dann bat er die 60-Jährige, Rechnungen für ihn zu begleichen, da er gerade im Ausland sei und keinen Zugriff auf seine Bankdaten habe. Die hilfsbereite Frau kam der Bitte nach und überwies eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich. Später schrieb ihr der echte Sohn unter der ihr bekannten Nummer - der Betrug fiel auf.

Die Polizei rät:

- Ignorieren Sie Nachrichten, in denen Sie aufgefordert werden,

Geldbeträge an Ihnen unbekannte Personen zu überweisen.

- Sollte sich der Absender der Nachricht als Familienmitglied

ausgeben und ist Ihnen die Handynummer nicht bekannt, dann

prüfen Sie diese Angabe, indem Sie bei Ihrer Familie unter den

bisher genutzten Nummern anrufen.

- Geben Sie sensible Informationen wie Bankdaten nicht an

Unbekannte weiter.