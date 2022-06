In der Zeit von Sonntag (26. Juni 2022) um 17:45 Uhr bis Montag (27. Juni 2022) um 05:45 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam durch eine Seitentür in das Schwimmbad am Rosendaler Weg ein. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen auf und suchten nach Beute. Sie entwendeten aus der Personalumkleide eine kleine Summe Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden.