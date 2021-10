Am Freitag (15.10.2021) kam es im Zeitraum von 06:50 Uhr bis 16:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Gocher Landstraße.

Um ins Haus zu gelangen, hatten unbekannte Täter das Gartentor aufgehebelt und die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen. Sie durchsuchten das Haus und flüchteten in anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

