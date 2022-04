Bedburg-Hau - Hasselt: Einbruchdiebstahl in Neubau

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen drangen unbekannte Diebe in einen, noch nicht bezogenen Neubau an der Straße An der Linde in Bedburg-Hau ein. Entwendet wurden Elektrogeräte und Heizkörper. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

