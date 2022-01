Am Dienstag (25.01.2021) schlugen unbekannte Täter zwischen 12:10 Uhr und 12:15 Uhr die Seitenscheibe eines an der Straße zur Festwiese geparkten PKW ein. Sie entwendeten eine Geldbörse und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/