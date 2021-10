In der Zeit von Dienstag (26.10.21), 23:05 Uhr bis Mittwoch (27.10.2021), 00:55 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zum Gelände eines Entsorgungszentrums an der Straße "Alte Bahn".

Sie überstiegen zunächst den Zaun und brachen danach einen Bürocontainer auf. Die Täter entwendeten einen Laubbläser und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

