Einen Mini-Bagger erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag (4. April 2022), 08:00 Uhr in Till-Moyland. Sie verschafften sich Zutritt zu einer Baustelle an der Bienenstraße und nahmen den weißen Kompaktbagger des Herstellers Bobcat in Betrieb. Anschließend flüchteten sie vermutlich über einen Feldweg. Zeugenhinweise zum Diebstahl oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

