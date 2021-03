Bedburg-Hau. Ein Wohnmobil erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen, 4. März, im Bedburg-Hauer Ortsteil Hasselt. Das Fahrzeug, ein zwei Jahre alter, schwarzer Fiat Ducato, war in einer Parklücke auf dem Bedburger Weg abgestellt. Es trägt das Kennzeichen KLE-TJ75 und ist mit einem Fahrradträger am Heck ausgestattet. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zum Verbleib des Wohnmobils nimmt die Kripo Kleve unter 02821/5040 entgegen.