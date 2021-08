Zu einem Wohnungsbrand wurde heute (30.08.2021) um 15:08 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau und der Rettungsdienst des Kreises Kleve in den Torfkuhlweg nach Hasselt alarmiert. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung aus einer Erdgeschoßwohnung wahrgenommen und den Notruf gewählt.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte befand sich der 63jährige Mieter noch in der Wohnung. Er war gestürzt und konnte sich nicht selber in Freie begeben.

Über einen Balkon verschafften sich die eingesetzten Feuerwehrmänner zunächst Zugang zur Wohnung und retteten den verletzten Mieter aus der verrauchten Wohnung. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Unter schwerem Atemschutz konnte ein Angriffstrupp das Feuer schnell löschen: Auf dem Herd waren Essen und Abfälle in Brand geraten.

Vor Ort waren 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau und des Rettungsdienstes eingesetzt. Die Einsatzleitung hatten Brandoberinspektor Christoph Howald und Gemeindebrandinspektor Klaus Elsmann.

