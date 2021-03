Inzidenzen gehen drastisch in die Höhe

Die Inzidenz in Bedburg-Hau liegt heute, 18. März, bei 185, im Kreis Kleve bei 128.

Nach der Anpassung der Coronaverordnung in Nordrhein-Westfalen zum 1. März, mit schrittweisen Öffnungen, Schulen und einigen Dienstleistungen, gehen die Zahlen wieder stetig nach oben. Die Inzidenz-Zahlen muss man immer mind. 14 Tage rückwirkend betrachten, sind also Auswirkungen der Infektionen davor. Es ist demnach zu erwarten, das die Inzidenzen weiter ansteigen. Dieser Trend zeigt sich bundesweit, die Inzidenz liegt heute bei 90. Den Anstieg alleine auf mehr Testungen zurückzuführen scheint nicht der alleinige Grund zu sein, dass ergibt sich auch aus den vom RKI heute veröffentlichten R-Wert von 1,06.