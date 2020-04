Am Freitag Nachmittag gegen 16:05 Uhr kam es auf Gocher Straße (B67) in Louisendorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge. Ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Kalkar befuhr mit seinem Pkw VW die B67 aus Kalkar kommend in Fahrtrichtung Am Lindchen. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Neulouisendorfer Strasse geriet der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ihm entgegenkommenden Lkw. Dabei wurde der Pkw-Fahrer tödlich verletzt, der 68-jährige Lkw Fahrer aus Goch erlitt leichte Verletzungen. Zur Unfallursachenermittlung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und die B 67 musste zur Unfallaufnahme und für Reinigungsarbeiten bis gegen 19 Uhr komplett gesperrt werden.

Alarmiert wurden die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau sowie der Rettungsdienst des Kreises Kleve um 16:11 Uhr.