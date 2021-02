Witterungsbedingt kam es am heutigen Morgen gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Uedemer Straße in Schneppenbaum. Bei dem Unfall wurde der Fahrer und seine Beifahrerin verletzt.

Zuvor hatte der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Peugeot Kleinwagen verloren und war gegen einen Baum geprallt. Glück im Glück: Das Kleinkind des Paares blieb unverletzt. Es befand sich in einem Kindersitz auf der Rückbank.

Kurz nach dem Unfall waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau auf einer Rückfahrt mit ihrem Löschfahrzeug an der Unfallstelle vorbeibekommen. Um 10.10 Uhr alarmierten sie zusätzliche Kräfte sowie den Rettungsdienst des Kreises Kleve. Bis zum Eintreffen wurden die Verletzten in ihrem PKW von der Feuerwehr und einem Ersthelfer betreut.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und schleppte den Unfallwagen mit Hilfe eines Traktors auf ein angrenzendes Grundstück. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren 10 Feuerwehrmänner unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Stefan Veldmeijer.