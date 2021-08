In eine Kfz-Werkstatt auf dem Gelände einer Klinik an der Bahnstraße brachen unbekannte Täter zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montagmorgen (23. August 2021) ein. Die Täter schlugen einen elektronischen Schlüsselkasten an der Außenfassade der Werkstatt ab und konnten auf diese Weise ein Sektionaltor öffnen. Aus der Werkstatt wurden ein hochwertiger Werkzeugkasten sowie ein Schutzgasschweißgerät entwendet. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

