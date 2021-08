Am Freitag, 27.08.2021, 15:35 Uhr, befuhr ein 28jähriger PKW-Fahrer aus Kleve mit seinem Firmenwagen die Uedemer Straße (L362) aus Richtung Kreisverkehr Lindchen kommend in Fahrtrichtung Bedburg-Hau. Kurz hinter der Einmündung Imigstraße querte ein 14jähriger Radfahrer aus Bedburg-Hau die L362, um auf den an der gegenüberliegenden Seite liegenden Radweg zu gelangen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer, bei dem der 14jährige lebensgefährlich und der 28jährige leicht verletzt wurden. Der 14jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber zu einer Spezialklinik geflogen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Klärung der Unfallumstände wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen und die Fahrbahn gesperrt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Familienangehörige werden derzeit durch den polizeilichen Opferschutz betreut.

