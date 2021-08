Am Donnerstag (26.08.2021) gegen 15.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Skoda Fabia Kombi, der auf dem Parkplatz des Hauer Friedhofes an der Antoniterstraße abgestellt war, im Bereich des hinteren, linken Kotflügels. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

