Bedburg-Hau-Schneppenbaum. Am Freitag, 17. Juli gegen 17:20 Uhr, betrat eine maskierte, männliche Person eine Lottoannahmestelle mit integrierter Postfiliale auf der Straße Klosterplatz in Schneppenbaum. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von einer 57-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Mit diesem flüchtete er zu Fuß in Richtung Friedhof. Bisher konnte er trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht festgenommen werden.

Der mit südländischem Akzent sprechende Mann kann wie folgt beschrieben werden: 175cm, schlank, dunkel gekleidet

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040, zu wenden.